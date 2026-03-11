Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Balıkesir'den Ayvacık istikametine giden S.S. idaresindeki 10 RS 982 plakalı otomobil, Küçükkuyu beldesinin Mıhlı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Necla Ç'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Necla Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Necla Ç'nin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Ayvacık'ta Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?