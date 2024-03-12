Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-8) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 27'si çocuk 40 düzensiz göçmen kurtarıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › Güncel › Ayvalık açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından Dalyan Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, eşi Hacer Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, ilçe teşkilatı ve vatandaşlar katıldı. Yılmaz, konuşmasında belediyenin geleneksel olarak düzenlediği iftar programlarının başlangıcını spor salonunda gerçekleştirdiklerini belirtti ve Lapsekilileri diğer programlara davet etti.
Çekya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya, Romanya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın NATO'ya katılımlarının yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Büyükelçiler ve askeri erkanın katıldığı etkinlikte, NATO'nun güneydoğu kanadının temel taşı olan Türkiye'nin Avrupa-Atlantik işbirliğinin güçlü bir dayanağı olduğu vurgulandı. Ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşına tanıklık eden ülkelerin Rusya'nın askeri güçlerini geri çekmesi gerektiği ifade edildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Göksun Camii'nde görevli olan 45 yaşındaki imam Hasan Ocak, bunalıma girerek caminin ikinci katında kendini iple astı. İkindi namazına gelen cemaat tarafından fark edilen olayın ardından polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ancak yapılan müdahaleler sonucunda imamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dost ülkelerden terör örgütlerine verilen desteğin kesilmesini ve Türkiye ile dayanışma sergilenmesini beklediğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede aktif katkı sağladığını vurgulayarak, bölücü terör örgütüne verilen desteğin kesilmesini istedi. Ayrıca, Erdoğan çevre koruması, yerel yönetimler ve seçimler hakkında da konuştu.
Binlerce vatandaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar programlarında bir araya gelmeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan ayının tüm Türkiye'ye bereket, barış ve bolluk getirmesini temenni etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?