Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvelik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini aldı.

Göçmenlerin kendi imkanlarıyla Yellice Adası'na çıktığını tespit eden ekipler, Sahil Güvenlik Botu "KB-115" ve Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-12" ile harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, adadaki 46 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına getirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.