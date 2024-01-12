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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisinde bulunan 46 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin kendi imkanlarıyla Yellice Adası'na çıktığı tespit edildi. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Balıkesir\'in Ayvalık ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
12.01.2024 - 23:13,  Güncelleme: 23:16
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvelik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini aldı.

Göçmenlerin kendi imkanlarıyla Yellice Adası'na çıktığını tespit eden ekipler, Sahil Güvenlik Botu "KB-115" ve Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-12" ile harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, adadaki 46 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına getirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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