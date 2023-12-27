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Balıkesir Ayvalık açıklarında yakalanan 43 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı - Son Dakika
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Balıkesir Ayvalık açıklarında yakalanan 43 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yakalanan 43 düzensiz göçmen, insani yardımlarla birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı yerleşkesine getirildi. Yakalanan göçmenler hakkında yasal işlem başlatılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

Balıkesir Ayvalık açıklarında yakalanan 43 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı
27.12.2023 - 18:13,
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yakalanan 43 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

"TCSG-907" ve "KB-11" botlarıyla devriyeye çıkan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ayvalık açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru hareket halindeki lastik botu tespit etti.

Durdurulan botta yakalanan, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 43 düzensiz göçmen, Cunda Adası'nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı yerleşkesine getirildi.

Bu kişilere yiyecek, giyim eşyası, tıbbi malzeme ve ilaç gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Haklarında yasal işlem başlatılan yabancı uyrukluların İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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