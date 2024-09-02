Ayvalık Atatürk Kupası Müsabakaları Sonuçlandı

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(BALIKESİR)- 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde; Ayvalık Belediyesi'yle Ayvalık Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği, geleneksel Atatürk Kupası müsabakaları sona erdi. Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) temsilcisi Cemal Erhanoğlu'nun organize ettiği "Atatürk Kupası" töreni Ayvalık Belediyesi Sarı Zeybek Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Düzenlenen kupa törenine; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ADD Ayvalık Şube Başkanı Ahmet Üzgeç ve ASKF temsilcisi Cemal Erhanoğlu katıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 30 Ağustos Atatürk Kupası Futbol Turnuvası'nda bu yıl da yine çocukların dostluğunun kazandığını ifade etti. Turnuvanın, ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ulusuna emanet ettiği Cumhuriyet çocuklarına yakışır bir mücadeleyle geçtiğini vurgulayan Başkan Ergin, "Futbol takımlarımızı, antrenörlerimizi, geleceğin yıldızlarını ve emeği geçenleri yürekten kutluyorum" dedi.

Turnuvada geleneksel olarak, herkes şampiyon oldu; her takıma plaket, madalya ve kupaları takdim edildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin törende yaptığı konuşmada, "Bu organizasyonun sağlanmasında emeği geçen Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Ayvalık temsilcisi Cemal Erhanoğlu'na, Ayvalık Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ahmet Üzgeç'e, futbol takımlarımızın yönetici ve antrenörleriyle, genç futbolculara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.