Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cunda'da Çalışmaları Yerinde İnceledi

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cunda (Alibey) Adası'nda belediye meclis üyeleri ve birim amirleriyle birlikte gerçekleştirdiği kapsamlı olağan değerlendirme toplantısının ardından tamamlanan ve planlanan projeleri yerinde inceleyerek, ekiplerden detaylı bilgi aldı.

Cunda merkezde hayata geçirilen düzenleme çalışmalarını yakından değerlendiren Ergin, Çataltepe mevkisinde devam eden yol yapım çalışmalarını da sahada inceledi. Öte yandan, Cunda yeni yol girişinden itibaren planlanan düzenlemeler de teknik ekiple birlikte ele alındı.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalıkımızın her noktasında olduğu gibi Cunda'da da yaşam kalitesini artıracak, kent estetiğini güçlendirecek çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.