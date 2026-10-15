Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, Kadın Çiftçiler Günü mesajında destek sözü verdi

(BALIKESİR) - ?Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Toprağımıza hayat veren, emeği ve alın teriyle geleceğimizi besleyen başta Ayvalıklı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü yürekten kutluyor, bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diliyorum" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınların Ayvalık'ın köklü zeytincilik kültüründe ve tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Ergin, fidan dikiminden hasada, ürünlerin işlenmesinden sofralara ulaştırılmasına kadar üretimin her aşamasında emek veren kadın çiftçileri, üretim zincirinin temel direği olarak nitelendirdi.

Gıda güvenliğinin ve sürdürülebilir tarımın her geçen gün daha büyük önem kazandığını dile getiren Ergin, Ayvalık Belediyesi olarak üreten kadınların daima yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kadın çiftçilerin desteklenmesinin sadece tarımsal verimliliği artırmakla kalmayıp aile ve kent ekonomisini de güçlendirdiğini kaydeden Ergin mesajında, "Toprağımıza hayat veren, emeği ve alın teriyle geleceğimizi besleyen başta Ayvalıklı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü yürekten kutluyor, bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diliyorum" ifadelerine yer verdi.