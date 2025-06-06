Ayvalık Belediye Başkanı'ndan Çalışanlara Kurban Bayramı İkramiyesi

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kurban Bayramı dolayısıyla çalışanlar ile bir araya geldi. Buluşmada çalışanlara ikramiye müjdesi veren Ergin, "Birçok arkadaşımız bayramda da özveriyle görevi başında bulunmaya, Ayvalık ve Ayvalıklılar için hizmet vermeye devam edecekler. Hep birlikte nice güzel bayramlara" dedi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kurban Bayramı'nı kutlamak üzere çalışanlar ile bir araya geldi. Tüm birim çalışanlarının bulunduğu buluşmada ikramiye müjdesi de veren Ergin, şunları söyledi:

"Öncelikle, ailenizle birlikte huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Belediyemizin hizmetlerinde bir başarı varsa bu hepimizin başarısı çalışanlarımızın başarısı. Personelinden meclis üyesine belediye başkanına kadar süren bir başarıdır. Burada da çalışanların emeği çok büyük. Ayvalık için büyük gayret ve özveriyle birlikte çalışıyoruz. Birçok arkadaşımız bayramda da özveriyle görevi başında bulunmaya, Ayvalık ve Ayvalıklılar için hizmet vermeye devam edecekler. Hep birlikte nice güzel bayramlara."