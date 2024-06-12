Ayvalık Belediye Başkanı Türkiye 1'incisi Çınar Şenel ile buluştu - Son Dakika
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Ayvalık Belediye Başkanı Türkiye 1'incisi Çınar Şenel ile buluştu

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Darüşşafaka Sınavı'nda Türkiye 1'incisi Ayvalık Atatürk İlkokulu öğrencisi Çınar Şenel'le bir araya geldi. Ergin, Çınar'ın başarısından gurur duyduklarını ve geleceğe dair hayallerini konuştuklarını belirtti.

12.06.2024 11:59
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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Darüşşafaka Sınavı'nda Türkiye 1'incisi Ayvalık Atatürk İlkokulu öğrencisi Çınar Şenel'le bir araya geldi.

Mesut Ergin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye 1'incimiz Çınar'la bir araya geldik. Ayvalık'tan yeni bir hikaye filizleniyor, o ışık saçan gözlerinden öpüyorum, yolun açık, hayallerin gerçek olsun. Darüşşafaka Sınavı'nda Türkiye 1.'si olarak bizleri gururlandıran, Ayvalık Atatürk İlkokulu öğrencisi Çınar Şenel'i annesi Esma Hanım, öğretmeni Nafiye Nur Budak ve Darüşşafaka Cemiyeti Balıkesir İl Sorumlusu Erkan Uzel ile birlikte misafir ettik, emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Çınar'la sohbet ettik, geleceğe dair hayallerini, yapacaklarını konuştuk. Tüm çocuklarımızın her zaman yanlarında olmaya, onları kucaklamaya devam edeceğiz. Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet'i gönül rahatlığıyla emanet edeceğimiz evlatlarımızla ve Çınar'ımızla gurur duyuyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Mesut Ergin, Türkiye, Çınar, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediye Başkanı Türkiye 1'incisi Çınar Şenel ile buluştu - Son Dakika

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