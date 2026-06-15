Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, Bölge Yelken Yarışları'nda Sporcuların Heyecanına Ortak Oldu

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Yelken Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Balıkesir Bölgesi Bölge Yelken Yarışları'nın ödül törenine katıldı. Sporcuların heyecanına ortak olan Ergin, yarışmalarda derece elde eden sporculara ödüllerini takdim etti.

Balıkesir Bölgesi Bölge Yelken Yarışları'nın ödül törenine katılan Başkan Ergin, dereceye giren sporculara ödüllerini vererek tüm yarışmacıları tebrik etti. Ergin, ilçenin yelken sporundaki köklü geleneğine dikkati çekerek kulüplerin ve antrenörlerin özverili çalışmalarının önemini vurguladı.

Ergin, "Ayvalık'ın deniz ve yelken sporlarındaki güçlü geleneğini yaşatan kulüplerimize, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Rüzgarınız daima bol, rotanız açık olsun" diye konuştu.