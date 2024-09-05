Ayvalık Belediye Başkanı Zabıta Memurlarıyla Buluştu

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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, zabıta memurlarıyla bir araya gelerek haftalarını kutladı.

Başkan Mesut Ergin, Ayvalık'ın esenliği ve huzuru çalışan zabıtaların 198'nci kuruluş yıl dönümü kutladı. Zabıta memurlarıyla Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde bir araya gelen Başkan Mesut Ergin,"Zabıta teşkilatımız; toplumumuzun öncelikle huzurunu sağlayan, ihtiyaçlarını, geleceğe olan inancını, bir kent bilinci içerisinde dayanışmanın, birbirine saygının, sevginin ve bu saygının sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesinin en önemli güvencesidir. Zabıta teşkilatımız yerel yönetimlerin topluma yansıyan yüzüdür" dedi.