Ayvalık Belediye Tiyatrosu'na Üç Ödül Birden

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Tiyatrosu, 'Geleneksel Yeni Tiyatro Dergisi Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri'nde "Türkçe'ye Katkı", "En İyi İkili Performans" ve "Ezber Bozan Yeni Nesil Eğitmenlik" dallarında ödül aldı.

Geleneksel Yeni Tiyatro Dergisi Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri açıklandı. Ayvalık Belediye Tiyatrosu, üç dalda ödüle layık görüldü. Hatırla Ey Peri oyununun yazarı ve yardımcı yönetmeni Elif Artun Yüksel, Alzheimer hastası olan anneannesinden yola çıkarak yazdığı oyunla "Türkçe'ye Katkı" ödülü aldı. Hatırla Ey Peri oyunuyla Dilek Top ve Hakan Urul ise "En İyi İkili Performans" ödülüne layık görüldü. Ayvalık Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak da "Ezber Bozan Yeni Nesil Eğitmenlik" ödülünün sahibi oldu.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu ve oyuncularına gelen başarı ödülleri dolayısıyla gurur duyduklarını belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, etkinliklerden elde edilen gelirin Eğitime Destek Derneği'ne katkı sağladığını ve can suyu olduğunu söyledi.

"Biz bildiğimiz yollardan yürümeye devam edeceğiz"

Ayvalık Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak ise ödül alan tüm sanatçıları kutlayarak, "Her sene çeşitli dallarda ödül alıyoruz bunlar bize motivasyon oluyor, bir de şöyle düşünüyorum, birinde hatalı ikisinde hatalı olsalar da 18 ödül de hatalı olunmaz diye düşünüyorum. İyi, iyidir.. Ayrıca Özdemir Nutku ödüllerinde de Elif Artun Yüksel'in bu sene için en iyi kadın yazar, Hakan Urul'un da en iyi erkek oyuncu adayı olduğunu hatırlatırım. Yolumuz uzun, çetrefilli fakat yol çok güzel, biz bildiğimiz yollardan yürümeye devam edeceğiz. Bu başarılara imza atmamıza sebep olanlara tekrar teşekkür ediyorum" dedi.