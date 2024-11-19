Ayvalık Belediye Tiyatrosu\'nun \'Hatırla Ey Peri\' Oyunu, Kadın Hikayeleri Tiyatro Festivali\'nin Açılışını Yapacak

Güncel

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun "Hatırla Ey Peri" adlı oyunu, Mersin'in Erdemli ilçesinde ilki düzenlenecek Kadın Hikayeleri Tiyatro Festivali'nin açılış oyunu olacak.

Erdemli Kadın Hikayeleri Tiyatro Festivali, Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun ilgi gören "Hatırla Ey Peri" oyunu ile başlayacak. Oyun, alzheimerli bir babanın kızının yıllar önce evi terk eden ve annesiyle kendisini zorda bırakan babasıyla alzheimer olduktan sonra karşılaşması ve ona sahip çıkmasını anlatıyor. Eşiyle yaşadığı sıkıntıları anlatan konuyu sahneye taşıyan oyun; farklı bir kadın hikayesi olması ve sahneleriyle yüksek reaksiyon alması dolayısıyla açılış oyunu olarak seçildi.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve oyunun yönetmeni Erkan Cılak, Ayvalık isminin böylesi önemli projelerde gündeme taşınmasının gurur verici olduğunu söyledi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in tiyatronun kurulması aşamasında büyük bir destek ve katkı sağladığını hatırlatan Erkan Cılak, şöyle konuştu:

"Tiyatromuz çok sayıda oyunla hem Ayvalık'ta hem de davet edildiği şehirlerde sergilediği oyunlarla büyük bir ilgi odağı oldu. Özellikle Hatırla Ey Peri isimli oyunumuz hem duygusal açıdan hem de sergilenen oyun nedeniyle yüksek reaksiyon almaya başladı. Oyunumuzun yazarı Elif Artun Yüksel'in konuyu derinlikli işlemesi, oyuncu arkadaşlarımız Hakan Urul ve Dilek Top'un performansları oyunun soluksuz izlenmesini sağlıyor. Böyle bir oyunu yönetmiş olmak gurur verici, hem kadın hikayesi, hem alzheimer gibi çağın hastalığını işleyen bir oyun, daha da yolunun açık olduğunu düşünüyorum."

Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun her sene daha profesyonelleşen ve adından daha fazla söz ettiren bir yapıya dönüştüğünü dile getiren Erkan Cılak, gelecekte bir gün, "Ayvalık Belediye Tiyatrosu bizim zamanımızda kurulmuştu, hala devam ediyor" diyebilmenin en büyük gurur olacağını sözlerine ekledi.