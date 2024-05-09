Ayvalık Belediyesi Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayvalık Belediyesi Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Ayvalık Belediyesi Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlükleri ekipleri, Sarımsaklı sahil, Altınova merkez, Altınova sahil, Çamlık merkez, Armutçuk 150 Evler Mahallesi, Cunda (Alibey) Adası, Şirinkent, Sahilkent ve Ayvalık'a bağlı köylerde sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

09.05.2024 10:08  Güncelleme: 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlükleri ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalarla; Sarımsaklı sahil, Altınova merkez, Altınova sahil, Çamlık merkez, Armutçuk 150 Evler Mahallesi, Cunda (Alibey) Adası, Şirinkent, Sahilkent ve Ayvalık'a bağlı köylerde sezon hazırlıkları sürdürülüyor.

Ayvalık Belediyesi ekipleri hafta boyunca ot temizliği, makilik alan ve sahil mıntıkalarında genel temizlik çalışmalarını, yaz sezonuna kadar tamamlamak amacıyla, yoğun bir tempoda yürütüyor.

Sahil şeritlerindeki kum temizleme işlerini tamamlayan ekipler, kent içinde yeşil alan ve parklardaki ot biçme; konteyner, cadde ve sokakların yıkama çalışmalarına düzenli aralıklarla devam ediyor. Ayvalık genelindeki tüm bölgelerde yeşil alanlar, ana caddeler ve ara sokaklar, yol ve kaldırım kenarlarında bulunan yabani otların temizliği de aksatılmıyor. Bahar ilaçlamalarını kısa sürede tamamlayan ekipler, yabani ot temizliği öncesi kentin mahalle, sokak ve caddelerinde haşereleri önleyici ot ilaçlama çalışmaları yürüttü.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yabani otla mücadelenin yanı sıra bu alanlarda oluşabilecek karasinek, sivrisinek, bit, pire, kene, yeşil alan biti ve kırmızı örümcek gibi haşerelere karşı ıslah çalışmalarının da aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Kaynak: ANKA

Sarımsaklı, Sahilkent, Altınova, Çevre, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediyesi Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
10:10 Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme listesine 47 ilaç daha eklendi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine 47 ilaç daha eklendi
09:55 “Elimde fotoğrafların var“ şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü "Elimde fotoğrafların var" şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü
09:54 Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
08:15 CHP lideri Özel’den akraba atamalarına müdahale Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam CHP lideri Özel'den akraba atamalarına müdahale! Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam
10:35 Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
10:28 Altın ve dolar güne nasıl başladı Altın ve dolar güne nasıl başladı
10:21 Survivor All Star’da nefes kesen düello Adaya veda eden isim belli oldu Survivor All Star'da nefes kesen düello! Adaya veda eden isim belli oldu
10:14 Bunu da gördük Bütün takım hakeme saldırdı, araya ordu girdi Bunu da gördük! Bütün takım hakeme saldırdı, araya ordu girdi
10:03 İsrail’in zorbalığını böyle kaydetti Gazze’de yaşayan bir TikTok kullanıcısı evinin saldırılardan önceki ve sonraki halini paylaştı İsrail'in zorbalığını böyle kaydetti! Gazze'de yaşayan bir TikTok kullanıcısı evinin saldırılardan önceki ve sonraki halini paylaştı
09:28 Şampiyonlar Ligi’ni ilk kez bir Türk futbolcu kazanacak Şampiyonlar Ligi'ni ilk kez bir Türk futbolcu kazanacak
09:21 Hıdırellez geleneği az kalsın canından ediyordu Ayağı kayaya takılınca kayanın üzerine kapaklandı Hıdırellez geleneği az kalsın canından ediyordu! Ayağı kayaya takılınca kayanın üzerine kapaklandı
09:15 Herkes merak ediyordu Dzeko’nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı Herkes merak ediyordu! Dzeko'nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 11:11:08. #1.12#
SON DAKİKA: Ayvalık Belediyesi Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement