Güncel

(BALIKESİR)- Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ayvalık Engelliler Şenliği' başladı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Şunu unutmamız gerekiyor, yaşamı paylaşmak için hiçbir engel yoktur. Biz ayrıca şunu da çok iyi biliyoruz korunması gereken engelli değil, onların hakları" dedi.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi tarafından bu yıl 32'ncisi düzenlenen 'Ayvalık Engelliler Şenliği'ne 400 engelli ve ailesi katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende konuşan Belediye Başkanı Mesut Ergin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanından gelen engelli gençlerimize, çocuklarımıza ve ailelerine kucak açmaktan her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Şehrimize Ayvalık'ımıza hoş geldiniz. Bu şenlik artık Ayvalık ile özdeş bir şenlik oldu. Beş gün boyunca konuk ettiğimiz engelli dostlarımız, şenlik bitip de yaşadıkları şehirlere döndüklerinde, kentimizi, engelli dostu Ayvalık'ı, engelli dostu insanları, engelli haklarına sahip çıkışımızı ve konukseverliğimizi anlatacak. Şunu unutmamız gerekiyor; yaşamı paylaşmak için hiçbir engel yoktur. Biz ayrıca şunu da çok iyi biliyoruz korunması gereken engelli değil, onların hakları. Engelli dostu bir belediye olarak, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'müz gecesini gündüzüne katarak her türlü sorunlarında yanlarında oluyor. Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evimiz var. Çocuklarımız her sabah alıyoruz, öğretmenleri eşliğinde galoş yapıyor, harçlıklarını kazanıyorlar. Harçlıklarına sahip çıkıyorlar ve paylaşmasını biliyorlar. Biz de onların, diş bakımlarından, saç tıraşlarına, giyim ve kıyafetlerine kadar her türlü istekleriyle yakından ilgileniyoruz. Şehrimize gelen engelli kardeşlerimiz bir yıl boyunca bu şenliklerin yapılmasını sabırsızlıkla bekliyorlar. Çünkü beş gün boyunca gönüllerince eğleniyorlar. Bununla da kalmıyorlar. Bu şenlik sırasında derneklerin başkanları olsun üyeleri olsun hükümetten, devletten ve yerel yönetimlerden isteklerini ifade etme fırsatı da buluyorlar. Sadece şenlik boyunca değil; Ayvalık'ta halkımız da büyük bir memnuniyeti ve sevecenliğiyle maddi ve manevi desteklerini sürdürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen konuklarımız sizinle gurur duyuyoruz. İnşallah şehrimizde Ayvalık kadar güzel beş gün geçirirsiniz. Ne iyi ettiniz iyi ki geldiniz, tekrar hoş geldiniz, gelecek yıl yine bekleriz, sevgiyle, sağlıkla kalın. Bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Vekili, Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Aynur Dangaz, çalışmaları organize edebilecekleri bir arsa tahsisi talebinde bulunarak, "Ayvalık Engelliler Şenliği bana, bize, size, hepimize çok iyi geliyor. Birlikte olmanın gücünü, yan yana durmanın dayanışmasını burada daha fazla hissediyoruz. Bu bir şenlik değil aslında, bu şenlik bizlerin hayata katıldığımız bir yer. Engelli çocuklarımızın hayatın içinde olduğu, onların ve ailelerinin kendilerini sınırlamadan hayatı olduğu gibi yaşadığı, birbirimizle dertleşebildiğimiz en önemlisi yalnız olmadığımızı gördüğümüz bir şenlik bu" dedi.

Konuşmaların ardından Ankara Engelsiz ve Eşit Yaşam Derneği kurucusu yazar Fehmi Helvacıoğlu, ilçe üzerine yazdığı şiirini okudu ve katılanlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Tören, halk oyunları gösterisi ve engellilerin geçiş kortejiyle sona erdi.