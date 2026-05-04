Ayvalık Küçükköy Teferiç Şenlikleri, 8 Mayıs'ta Başlıyor

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi tarafından bu yıl "Baharda şenlik bir başka!" sloganıyla düzenlenecek 9. Küçükköy Teferiç Şenlikleri, 8 Mayıs'ta başlıyor.

9. Küçükköy Teferiç Şenlikleri, 8 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de düzenlenecek kortej yürüyüşüyle başlayacak. Küçükköy Belediye Hizmet Binası önünden Cami Avlusu'na uzanacak yürüyüşün ardından organizasyonun resmi açılışı gerçekleştirilecek.

Gündüz saatlerinde sokaklar halk oyunlarıyla şenlenirken, ziyaretçiler kurulan stantları gezip Küçükköy'ün kendine has atmosferini yaşayacak. Aynı gün Ağaçaltı'nda saat 21.00'de Cenk Bosnalı'nın Balkan ezgileriyle coşku devam edecek.

Çocuklar için Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek yaratıcı teknolojiler atölyesi 9 Mayıs'ta gün boyu devam ederken, akşam saatlerinde kültür ve sahne etkinlikleri izleyicilerle buluşacak. Şenlik etkinlikleri, yöresel kıyafet defilesi, halk oyunları ve ritim grubu gösterileri; Sevim Kahya ve SakoBand Orkestrası konseriyle devam edecek.

10 Mayıs Pazar günü ise köşe başlarından yükselen müzik sesleriyle sokaklar adeta açık hava sahnesine dönüşecek. Gün boyu sürecek sokak konserleriyle ziyaretçiler, her adımda ayrı bir melodiyle karşılaşacak.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, tüm vatandaşları etkinliklere davet etti. Ergin, Teferiç Şenlikleri'nin artık yalnızca Küçükköy'ün değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen konukların da ilgiyle takip ettiği, gelenekselleşmiş büyük bir buluşma haline geldiğini söyledi.

Üç gün boyunca gezici konserler ve sokak atölyeleriyle renklenecek Teferiç Şenlikleri, hem bölge halkını hem de kenti ziyaret eden misafirleri bir araya getirerek baharın enerjisini paylaşmayı amaçlıyor.