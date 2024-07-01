Ayvalık'ta 21. Sarımsaklı Trophy Halk Oyunları Festivali Gerçekleştirildi

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(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 21. Sarımsaklı Trophy Halk Oyunları Festivali, bu yıl 4 ülkeden 25 ekibin katılımıyla gerçekleştirildi. Türk ekibinin de yer aldığı festivalde, bin 106 dansçı gösterileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Ayvalık Belediyesi, vatandaşları kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, düzenlenen 21. Sarımsaklı Trophy Halk Oyunları Festivali'nde 11 kategoride ödül verildi.

Montenegro, Sırbistan, Bosna Hersek, Makedonya ve Türk ekipleri arasında yapılan gösterilerde jüriÜ, 11 kategoride değerlendirme yaptı. Gösterilere ilginin her geçen yıl arttığını belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ülkemizin ve Balkan ülkelerinin zenginliğini halk oyunlarının, halk danslarının birleştirici ve eşitleyici gücünü hep birlikte yaşadığımız bu festivali gerçekleştiren çalışma arkadaşlarıma ve sahnedeki görsel şölene imza atan tüm dansçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.