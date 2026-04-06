Ayvalık'ta 37 Kaçak Göçmen ve 6 Organizör Yakalandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde polisin durdurduğu 4 hafif ticari araçta, toplam 37 kaçak göçmen ile 6 organizatör şüphelisi yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Nisan'da göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında Cunda Adası girişinde 4 hafif ticari aracı durdurdu. Araçlarda Afrika uyruklu 37 kaçak göçmen ile bu kişilerin yasa dışı geçişlerini organize ettiği belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Kaçakçılık faaliyetinde kullanılan 4 araç ise trafikten menedildi. Araçlarda yapılan aramalarda, kaçak göçmenleri deniz yoluyla taşımak için hazırlanan lastik bot, bot motoru, içi benzin dolu yakıt tankı, 3 akü, 5 bot şişirme pompası, 2 bot küreği ve botta kullanılmak üzere hazırlanan 9 zemin tahtası ele geçirildi.

Ayrıca operasyonda, suçtan elde edildiği tespit edilen 134 bin 350 Türk lirası ile 2 bin 100 dolar nakit paraya da el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından 3 Nisan'da adliyeye sevk edilen 6 organizatör şüphelisi tutuklandı. Yakalanan kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.