Ayvalık\'ta 39 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenlerin bindiği lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
TCSG-8 ve KB-32 Sahil Güvenlik botları, düzensiz göçmenleri kurtardı.
Alibey Adası'ndaki (Cunda) Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.
Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezine gönderildi.
