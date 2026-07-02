Ayvalık'ta 860 Milyon TL Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Ayvalık'ta 860 Milyon TL Dolandırıcılık Operasyonu

02.07.2026 17:52
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Ayvalık'ta yapılan operasyonla 44 kişi gözaltına alındı, 12'si tutuklandı. 860 milyon TL'lik dolandırıcılık.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yüksek kazanç vaadiyle 7 milyon 811 bin TL dolandırıldığını söyleyen vatandaşın ihbarı sonrası başlatılan soruşturmada, 11 ili kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Paravan şirketler' üzerinden yaklaşık 860 milyon TL'lik şüpheli işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlenip gözaltına alınan 44 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Ayvalık İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması, bir vatandaşın savcılığa başvurmasıyla başladı. Sanal medyada gördüğü yatırım ilanına tıklayarak şüphelilerle iletişime geçen kişi, yönlendirme sonrası sahte bir mobil uygulama indirdi. Uygulama ekranında yüksek kazanç elde ettiğini düşünen ve bu süreçte parça parça toplam 7 milyon 811 bin 806 TL'yi şüphelilerin hesaplarına gönderen mağdur, biriken parasını çekmek istediğinde muhatap bulamadı. Dolandırıldığını anlayan mağdurun şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı.

860 MİLYON TL'LİK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ

Çalışma başlatan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. İncelemede, müştekinin parasını gönderdiği şirketlerin hiçbir sigortalı çalışanının bulunmadığı ve bu yapıların tamamen dolandırıcılık faaliyetleri amacıyla kurulmuş 'paravan şirketler' olduğu saptandı. Polis ekipleri, suç organizasyonuna ait 23 farklı paravan şirketi ve 40 şüpheliyi mercek altına aldı. Yaklaşık 186 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü titizlikle inceleyen ekipler, şüpheli şahıs ve paravan şirketlerin banka hesapları üzerinden toplamda yaklaşık 860 milyon TL tutarında işlem hacmine ulaştığını tespit etti.

11 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Yürütülen çalışmanın ardından, suça karıştığı belirlenen 44 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı. 23 Haziran'da Balıkesir merkezli 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 44 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 9'u da savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haber-Kamera: Kadri KAYA/ AYVALIK (Balıkesir),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta 860 Milyon TL Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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