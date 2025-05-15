Ayvalık'ta Cerrahi Tıp Merkezi İhalesi Tamamlandı

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi'ne hastane yapılması koşuluyla hibe edilen arsa için başlatılan ihale süreci tamamlandı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Planlanmasıyla, altyapısıyla her türlü yatırım olanaklarının sunulacağı on dönümlük arsada yapılacak Cerrahi Tıp Merkezi sadece Ayvalıklılar için değil bize yakın olan ilçelerdeki vatandaşların da yararlanacağı bir kurum olacak" dedi.

Belediyeye hastane yapılması koşuluyla bağışlanan, 150 Evler Mahallesi'ndeki arsanın üzerine yapılacak Cerrahi Tıp Merkezi için başlatılan ihale sürecinin tamamladığını belirten Başkan Ergin, Ayvalık'ta Devlet Hastanesi'nin yetersizliği, bazı branşlarda doktor yokluğu ve özel hastanelerin bulunmayışı nedeniyle vatandaşların kent dışında arayış içinde olduklarını söyledi.

İmar planlarında "hastane alanı" olarak belirlenen alanın Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde gelişmekte olan bir bölgede bulunduğunu belirten Ergin, "Planlanmasıyla, altyapısıyla her türlü yatırım olanaklarının sunulacağı on dönümlük arsada yapılacak olan Cerrahi Tıp Merkezi sadece Ayvalıklılar için değil bize yakın olan ilçelerdeki vatandaşların da yararlanacağı bir kurum olacak" diye konuştu.