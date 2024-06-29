Ayvalık'ta çöp döküm alanında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Ayvalık'ta çöp döküm alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Ayvalık\'ta çöp döküm alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöp döküm alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle otluk araziye sıçradı. Yangın, 4 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında çöplük alanı, köpek kulübeleri ve ağıllar zarar gördü. Ayrıca sazlık alan, saman balyaları ve zeytin ağaçları da yangından etkilendi.

29.06.2024 23:13
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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, çöp döküm alanında çıkan yangın otluk araziye sıçradı. Yangın, ekiplerce 4 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'ndeki çöp döküm alanında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çöplük alanın yanındaki otluk alana sıçradı. Sahil- Dalyan mevki istikametine doğru ilerleyen yangın, çöplük alanda bulunan Ayvalık Belediyesi ile hayvanseverler tarafından yaptırılan ahşap köpek kulübelerini küle çevirdi. Saatte yaklaşık 70 kilometre hızla esen rüzgarın da etkisiyle Madra Çayı kanalı boyunca ilerleyen alevler, otluk alan üzerindeki iki ağıla da zarar verdi. Bölgede hayvancılık yaptığı öğrenilen ağıl sahipleri ise 100'ün üzerinde büyükbaş, 35 buzağı ve 30'a yakın küçükbaş hayvanı alevlerden kurtarabilmek için serbest bıraktıkları bildirildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 25 hektarlık alanda etkili olduğu değerlendirilen yangın, Altınova Sahil bölgesinin Dalyan mevkisinde de etkili oldu. Bu bölgede zeytinlik alanda bulunan ağaçlara da hasar veren yangına; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki arasözlerin yanı sıra Ayvalık Belediyesi bünyesindeki ve özel firmalara ait su tankerleriyle müdahale edildi. Yaklaşık 4 saat süren yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.  Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Madra Deresi'nin kenarındaki sazlık alan yandığını ve iki çiftlikte 100 saman balyasının yandığını kaydetti. Ayrıca, Kaymakam Yaman yangında 50 ile 70 arasında zeytin ağacının da zarar gördüğünü belirtti.

Kaynak: DHA

Balıkesir, Ayvalık, Zeytin, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta çöp döküm alanında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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