Ayvalık'ta Konteynerler Dezenfekte Ediliyor

03.03.2026 10:09  Güncelleme: 10:46
Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaz aylarında kötü koku ve hijyen sorunlarının önüne geçmek için çöp konteynerlerinde kapsamlı temizlik çalışmaları yürütüyor. Her gün 40-50 konteyner yıkanarak dezenfekte ediliyor.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havanın ısınmasıyla oluşabilecek kötü koku ve hijyen sorunlarının önüne geçmek amacıyla çöp konteynerlerinde kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıkların çevre sağlığını olumsuz etkilememesi için önleyici tedbirler artırıldı.

Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde her gün ortalama 40 ila 50 çöp konteynerini yıkayarak detaylı bir temizlikten geçiriyor. Konteynerler, özel yıkama araçlarıyla basınçlı su kullanılarak temizlenirken, ilaçlı dezenfeksiyon uygulaması da yapılıyor. Böylece hem bakteri oluşumunun önüne geçiliyor hem de kötü kokuların yayılması engelleniyor.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, çalışmaların belirlenen program çerçevesinde tüm mahallelerde sürdürüleceğini belirterek, vatandaşları konteyner kullanımında daha duyarlı davranmaya çağırdı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

