Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, ÇYDD’nin dayanışma etkinliğine katıldı

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ÇYDD'nin geleneksel dayanışma etkinliğinde dernek üyeleriyle bir araya geldi. Eğitimde fırsat eşitliğine dikkati çeken Ergin, gençlerin geleceği için dayanışma içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) geleneksel dayanışma etkinliği, Ayvalık'ta gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Başkan Ergin, dernek üyeleri ve davetlilerle bir araya geldi. Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine vurgu yapan Ergin, Ayvalık'ta sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü bir dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

Ergin, "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'mizin dayanışma etkinliğinde bir aradaydık. Eğitimde fırsat eşitliği için Eğitime Destek Derneği'miz ve tüm derneklerimizle el ele verdiğimiz Ayvalık'ımızda, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında çağdaş, laik ve aydınlık bir Türkiye için gençlerimize destek olmaya, birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür eden Ergin, "Böyle güzel bir akşamın hazırlanmasında emeği geçen dernek başkanımız Gülden Belge'ye ve tüm dernek üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.