Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, ÇYDD’nin dayanışma etkinliğine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, ÇYDD’nin dayanışma etkinliğine katıldı

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, ÇYDD’nin dayanışma etkinliğine katıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ÇYDD'nin geleneksel dayanışma etkinliğine katılarak eğitimde fırsat eşitliği vurgusu yaptı ve gençlere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ÇYDD'nin geleneksel dayanışma etkinliğinde dernek üyeleriyle bir araya geldi. Eğitimde fırsat eşitliğine dikkati çeken Ergin, gençlerin geleceği için dayanışma içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) geleneksel dayanışma etkinliği, Ayvalık'ta gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Başkan Ergin, dernek üyeleri ve davetlilerle bir araya geldi. Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine vurgu yapan Ergin, Ayvalık'ta sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü bir dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

Ergin, "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'mizin dayanışma etkinliğinde bir aradaydık. Eğitimde fırsat eşitliği için Eğitime Destek Derneği'miz ve tüm derneklerimizle el ele verdiğimiz Ayvalık'ımızda, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında çağdaş, laik ve aydınlık bir Türkiye için gençlerimize destek olmaya, birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür eden Ergin, "Böyle güzel bir akşamın hazırlanmasında emeği geçen dernek başkanımız Gülden Belge'ye ve tüm dernek üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Mesut Ergin, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, ÇYDD’nin dayanışma etkinliğine katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük bedenleri dalgalara karşı koyamadı: Ağabey can verdi, 11 yaşındaki Kerem kayıp Küçük bedenleri dalgalara karşı koyamadı: Ağabey can verdi, 11 yaşındaki Kerem kayıp
MEB düğmeye bastı Özel okullar için son tarih 1 Ekim MEB düğmeye bastı! Özel okullar için son tarih 1 Ekim
Komşular kokudan fark etti Yaşlı adam evinde ölü bulundu Komşular kokudan fark etti! Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Galatasaray’dan ayrılan Icardi ortada kaldı Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı
Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek

10:49
Fenerbahçe Lyon’u sadece Şampiyonlar Ligi’nden etmedi Fransız ekibinde büyük kriz
Fenerbahçe Lyon'u sadece Şampiyonlar Ligi'nden etmedi! Fransız ekibinde büyük kriz
10:47
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
10:42
Guendouzi’ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
10:39
Seçim tarihi veren AK Partili isimden çarpıcı Mansur Yavaş çıkışı
Seçim tarihi veren AK Partili isimden çarpıcı Mansur Yavaş çıkışı
10:25
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı Yüzde 50 zam senaryosu
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu
09:55
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 11:00:26. #7.12#
SON DAKİKA: Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, ÇYDD’nin dayanışma etkinliğine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement