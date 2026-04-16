Ayvalık Belediyesi, Deniz Hudut Kapısı Çevresinde Yürütülen Çalışmalarda Sona Yaklaştı

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi, kentteki kamusal alanların niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Ayvalık Deniz Hudut Kapısı çevresinde yürütülen düzenleme çalışmalarında sona yaklaştı.

Ayvalık Belediyesi, kentteki kamusal alanların niteliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, hem ilçe sakinlerine hem de ziyaretçilere daha düzenli ve işlevsel alanlar sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda Ayvalık Deniz Hudut Kapısı çevresinde yürütülen düzenleme çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi. Özellikle yaz sezonunda artan feribot seferleriyle Midilli Adası'na geçiş yapan yolcuların daha iyi hizmet alması amaçlanıyor. Belediye tarafından hayata geçirilen meydan düzenleme projesiyle, alanın daha modern, düzenli ve kullanışlı bir yapıya kavuşturulması planlanıyor. Düzenlemelerle birlikte yolcu akışının daha planlı hale getirilmesi sağlanacak; pasaport kontrol ve geçiş işlemleri daha koordineli bir ortamda yapılacak.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı çevresinde belediye tarafından yürütülen çalışmalarla alanın daha düzenli, işlevsel ve konforlu hale getirildiğini söyledi.