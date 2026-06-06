Ayvalık'ta Hakkıbey Yarımadası'nda Çevre Temizliği

(BALIKESİR)- Ayvalık'ta Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Hakkıbey Yarımadası'nda çevre temizliği gerçekleştirildi. Etkinlikte çevre kirliliğine dikkat çekilmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Ayvalık'ta 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çevre temizliği gerçekleştirildi. Deliklikaya ile Şenlik Koyu arasındaki bölgede düzenlenen etkinlikte gönüllüler tarafından toplanan atıklar ayrıştırılarak analiz edilirken, çevre kirliliğine dikkat çekilmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması hedeflendi. Etkinlik, Avrupa Çevre Ajansı girişimiyle yürütülen Deniz Çöpleri İzleme Programı (MLV) kapsamında gerçekleştirildi.

TOPLANAN ATIKLAR KAYIT ALTINA ALINDI

Türkiye Çevre Vakfı (TÜRÇEV), Ayvalık Belediyesi Kent Konseyi, Milli Parklar Şube Şefliği, TEMA Ayvalık, Ayvalık Tabiat Platformu, DenizTemiz Derneği/TURMEPA Ayvalık Temsilciliği, Setur Marina, Ayvalık Yelken Spor Kulübü ve Tarım Kredi Tohumculuk TAREKS Altınova'nın katkılarıyla düzenlenen çalışma, Tabiat Parkı içerisinde Deliklikaya ile Şenlik Koyu arasında, Mavi Bayraklı Paşa Limanı'nın karşı kıyısında yapıldı. Bölgede gerçekleştirilen ikinci atık toplama ve izleme çalışmasında kıyılardan toplanan atıklar, uluslararası standartlar doğrultusunda kayıt altına alındı. Elde edilen verilerin deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunmasına yönelik bilimsel çalışmalara katkı sağlaması amaçlanıyor.

BU ÇALIŞMA YALNIZCA BİR TEMİZLİK FAALİYETİ DEĞİL

Belediye Başkanı Mesut Ergin, etkinliğin yalnızca bir temizlik çalışması olmadığını vurgulayarak, "Bu çalışma yalnızca bir temizlik faaliyeti değil; aynı zamanda bilimsel bir izleme sürecidir. Toplanan atıklar 300'ün üzerinde farklı kategoriye ayrılarak sayılıyor, kayıt altına alınıyor ve raporlanıyor. Elde edilen veriler, deniz ve kıyı ekosistemlerimizin korunmasına yönelik çalışmalara önemli katkı sağlıyor" diye konuştu. Başkan Ergin, çevrenin korunmasının kurumların yanı sıra tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için farkındalık çalışmalarının süreceğini ifade etti.