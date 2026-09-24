Ayvalık'ta Engelliler Şenlikleri kapsamında 200 engelli bireye diş tedavisi yapıldı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Engelliler Şenlikleri kapsamında 200 engelli bireye diş tedavisi yapıldı

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Ayvalık\'ta Engelliler Şenlikleri kapsamında 200 engelli bireye diş tedavisi yapıldı
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Ayvalık'ta düzenlenen 34. Engelliler Şenlikleri kapsamında Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 200 engelli bireye ağız ve diş sağlığı hizmeti verildi. Dört gün süren çalışmalarda gönüllü diş hekimleri tedavi uyguladı, bilinçlendirme yapıldı.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 34. Engelliler Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 200 engelli bireye ağız ve diş sağlığı hizmeti verildi.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Engelliler Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri, anlamlı bir sağlık çalışmasına da ev sahipliği yaptı. Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği iş birliğiyle şenliğe Türkiye'nin farklı kentlerinden katılan 200 engelli bireyin ağız ve diş muayeneleri ile tedavileri gerçekleştirildi.

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI DA YAPILDI

Dört gün boyunca Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi'nde sürdürülen çalışmalarda, gönüllü diş hekimleri tarafından engelli bireylere ağız ve diş sağlığı hizmeti verilirken, ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmaları da yapıldı.

Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği Başkanı Ertuğrul Sabah, dernek olarak yaklaşık 30 yıldır engelli bireylere yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türkiye'nin her yerinde bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ya da vakıflara ait engelli eğitim merkezleri ve benzeri alanlarda hizmet veriyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin ise Engelliler Şenliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmanın son derece anlamlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şenliğimize Türkiye'nin dört bir yanından gelen 200 engelli bireyin ağız ve diş tedavileri gerçekleştirildi. Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği'nin bu anlamlı projesinin Türkiye'nin dört bir yanında devam edecek olması bizleri mutlu ediyor. Böylesine önemli bir çalışmanın Ayvalık'taki paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Diliyoruz ki bu proje, Türkiye genelinde engelli bireylere ve ihtiyaç sahiplerine ulaşarak daha çok insanı gülümsetecek."

Kaynak: ANKA
Diş SağlığıEngellilerTürkiyeSağlıkGüncelYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta Engelliler Şenlikleri kapsamında 200 engelli bireye diş tedavisi yapıldı - Son Dakika
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