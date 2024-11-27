Ayvalık'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Güncel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na göçmen götürmek isteyen 3 kişi ile Suriye uyruklu bir düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan planlı istihbari çalışmalar sonucunda Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde iki panelvan araç takibe alındı.

Jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonda, 3 göçmen kaçakçısı ile Suriye uyruklu bir düzensiz göçmen yakalandı.

Araçlar ve araçlarda bulunan şişme bot ile pompalara el konuldu.

Göçmen kaçakçıları gözaltına alınırken, Suriyeli düzensiz göçmen Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezine gönderildi.