Ayvalık'ta Hıdırellez Kutlaması Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Ayvalık'ta Hıdırellez Kutlaması Coşkuyla Gerçekleşti

Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez kutlamasına Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de katıldı. Kutlamada konuşan Başkan Ergin, baharın müjdecisi olan Hıdırellez Bayramı'nı kutlamaktan büyük onur duyduklarını belirtti.

06.05.2024 18:20  Güncelleme: 18:23
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(BALIKESİR) - Baharın müjdecisi Hıdırellez, Ayvalık'ta coşkuyla kutladı. Kutlamaya, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de katıldı.

Ayvalık Belediyesi, Çamlık Kır Kahvesi'nde Hıdırellez kutlaması düzenledi. Kutlamada konuşan Başkan Ergin, "Baharın müjdecisi, bereketin simgesi Hıdırellez Bayramı'nı çocukluğumuzun geçtiği bu topraklarda, siz değerli hemşehrilerim ve misafirlerimizle kutlamaktan büyük onur duyuyorum. Bahar sofralarımıza bereketle gelsin" dedi.

İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği kutlamada, Ayvalık Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü vatandaşlara tavuk-pilav ve ayran dağıttı. 'Grup Kardaşlar'  ise gün boyunca şarkılarıyla kutlamaya renk kattı.

Kaynak: ANKA

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