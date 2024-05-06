Ayvalık'ta Hıdırellez Kutlaması Coşkuyla Gerçekleşti

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(BALIKESİR) - Baharın müjdecisi Hıdırellez, Ayvalık'ta coşkuyla kutladı. Kutlamaya, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de katıldı.

Ayvalık Belediyesi, Çamlık Kır Kahvesi'nde Hıdırellez kutlaması düzenledi. Kutlamada konuşan Başkan Ergin, "Baharın müjdecisi, bereketin simgesi Hıdırellez Bayramı'nı çocukluğumuzun geçtiği bu topraklarda, siz değerli hemşehrilerim ve misafirlerimizle kutlamaktan büyük onur duyuyorum. Bahar sofralarımıza bereketle gelsin" dedi.

İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği kutlamada, Ayvalık Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü vatandaşlara tavuk-pilav ve ayran dağıttı. 'Grup Kardaşlar' ise gün boyunca şarkılarıyla kutlamaya renk kattı.