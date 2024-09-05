Ayvalık\'ta iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre Ayvalık'ın Alibey Adası yeni yol üzerinde 35 AR 349 plakalı otomobil ile 34 CRK 784 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın da savrularak yol kenarındaki tarlaya uçtuğu kazada her iki otomobilde de maddi hasar oluştu.

Kazada her iki aracı sürücüsü oldukları öğrenilen C.D. ve H.D. olay yerine gelen ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.