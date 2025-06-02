Ayvalık'ta İlk Kez Düzenlenen GastroFest Büyük İlgi Gördü

(BALIKESİR) - Ayvalık, bu yıl ilk kez düzenlenen GastroFest Ayvalık ile mutfak kültürünü ulusal ve uluslararası sahneye taşıdı. Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde, Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen festival, üç gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye'nin önde gelen gastronomi destinasyonlarından Ayvalık, zengin programı ve renkli etkinlikleriyle dikkati çeken GastroFest Ayvalık'a ev sahipliği yaptı. Katılımcılar hem farklı lezzetlerin tadına baktı hem de yöresel ürünleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Tarihi Sabunhane Salonu'nda düzenlenen oturumlarda gazeteciler, yazarlar, sosyal medya içerik üreticileri ve tanınmış şefler, bölgeye özel lezzetleri dünyaya tanıtmak amacıyla bir araya geldi.

Workshop'lar ve tadım alanları büyük ilgi gördü

Festivalin açık alan etkinliklerine ev sahipliği yapan Kırlangıç Çim Alanı, ünlü şeflerin katıldığı interaktif workshop'larla tadım şölenine dönüştü. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar yoğun ilgi gören stantlarda, özellikle yerel ürünler ön plana çıktı.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, festival boyunca her standı ziyaret etti; misafirlerle birebir ilgilendi, panellerde konuşmalar yaptı ve coğrafi işaret sürecine ilişkin bilgi verdi.

"Geleneksel hale getireceğiz"

Ergin, ilk organizasyon olmasına rağmen hem katılımcılardan hem de bölge halkından son derece olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti. Küçük çaplı aksaklıklar dışında dört dörtlük bir festival gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ergin, "GastroFest Ayvalık'ın geleneksel hale getirilmesi ve gelecek kuşaklara bir kültürel miras olarak aktarılması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Üç gün süren festivalde, Michelin yıldızlı şeflerin katılımıyla düzenlenen etkinlikler, gastronomi deneyimleri, ilham verici paneller ve konserler Ayvalık'ın kültürel ve mutfak zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.