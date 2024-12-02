Ayvalık\'ta İzinsiz Reklamlara Cezai Yaptırım

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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi, ilçenin cadde ve sokaklarına gelişigüzel ve izinsiz reklam asanlara cezai yaptırım uygulayacak. Yetkililer, izinsiz uygulamaların önüne geçmek için benzer durumlalar karşılaşıldığında cezai yaptırım uygulanmaya devam edileceğini ve düzenli denetimlerin süreceğini bildirdi.

Ayvalık Belediyesi Fen İşleri ve Zabıta müdürlüklerinin birlikte yürüttüğü çalışmalarla özellikle yayaların ve sürücülerin geçişlerini olumsuz etkileyen reklamlar, ekipler tarafından söküldü. Sökülen reklam panoları ve levhaların, Belediye'nin belirlediği kuralların dışında yerleştirildiği ve estetik görünüme zarar verdiği ayrıca görsel bir kirliliğe neden olduğu belirtildi. Yetkililer, izinsiz uygulamaların önüne geçmek için benzer durumlalar karşılaşıldığında cezai yaptırım uygulanmaya devam edileceğini ve düzenli denetimlerin süreceğini bildirdi.