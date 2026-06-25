Ayvalık Belediyesi'nden Görüntü Kirliliği Yaratan Tabela ve Reklam Panolarına Denetim - Son Dakika
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Ayvalık Belediyesi'nden Görüntü Kirliliği Yaratan Tabela ve Reklam Panolarına Denetim

25.06.2026 09:30  Güncelleme: 10:41
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Balıkesir Ayvalık Belediyesi, kent genelinde görüntü kirliliğine neden olan ve mevzuata aykırı şekilde yol kenarlarına yerleştirilen izinsiz tabela ile reklam panolarını kaldırmak için denetimlerini sıklaştırdı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, kent estetiği ve trafik güvenliği için çalışmaların süreceğini belirtti.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi, kent genelinde görüntü kirliliğine neden olan ve mevzuata aykırı şekilde yol kenarlarına yerleştirilen izinsiz tabela ile reklam panolarını kaldırmak için denetimlerini sıklaştırdı.

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında herhangi bir ruhsat ya da izin alınmadan dikilen çok sayıda tabela bulundukları yerlerden sökülerek kaldırıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, amaçlarının kent estetiğini korumanın yanı sıra trafik güvenliğini sağlamak ve kamusal alanları daha düzenli hale getirmek olduğunu belirtti.

İzinsiz reklam ve tabela uygulamalarına yönelik denetimlerin kent genelinde süreceğini, kurallara aykırı uygulamalara ise gerekli işlemlerin uygulanacağını ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut  Ergin, "Kentimizin estetiğini korumak, trafik güvenliğini artırmak ve kamusal alanlarımızı düzenli tutmak amacıyla yol kenarlarında mevzuata aykırı ve izinsiz olarak yerleştirilen tabela ile reklam unsurlarının kaldırılması çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayvalık'ın doğal ve tarihi dokusuna zarar veren, görüntü kirliliğine neden olan uygulamalara karşı gerekli denetimleri kararlılıkla gerçekleştiriyoruz. Daha düzenli, daha güvenli ve daha güzel bir Ayvalık için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Mesut Ergin, Balıkesir, Belediye, Güncel, Trafik, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediyesi'nden Görüntü Kirliliği Yaratan Tabela ve Reklam Panolarına Denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık Belediyesi'nden Görüntü Kirliliği Yaratan Tabela ve Reklam Panolarına Denetim - Son Dakika
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