Ayvalık Belediyesi'nden Görüntü Kirliliği Yaratan Tabela ve Reklam Panolarına Denetim

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi, kent genelinde görüntü kirliliğine neden olan ve mevzuata aykırı şekilde yol kenarlarına yerleştirilen izinsiz tabela ile reklam panolarını kaldırmak için denetimlerini sıklaştırdı.

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında herhangi bir ruhsat ya da izin alınmadan dikilen çok sayıda tabela bulundukları yerlerden sökülerek kaldırıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, amaçlarının kent estetiğini korumanın yanı sıra trafik güvenliğini sağlamak ve kamusal alanları daha düzenli hale getirmek olduğunu belirtti.

İzinsiz reklam ve tabela uygulamalarına yönelik denetimlerin kent genelinde süreceğini, kurallara aykırı uygulamalara ise gerekli işlemlerin uygulanacağını ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Kentimizin estetiğini korumak, trafik güvenliğini artırmak ve kamusal alanlarımızı düzenli tutmak amacıyla yol kenarlarında mevzuata aykırı ve izinsiz olarak yerleştirilen tabela ile reklam unsurlarının kaldırılması çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayvalık'ın doğal ve tarihi dokusuna zarar veren, görüntü kirliliğine neden olan uygulamalara karşı gerekli denetimleri kararlılıkla gerçekleştiriyoruz. Daha düzenli, daha güvenli ve daha güzel bir Ayvalık için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.