Ayvalık'ta 'Kadim Şehir Antakya' Fotoğraf Sergisi Açıldı

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Ayvalık'ta "Kadim Şehir Antakya" fotoğraf sergisi yürekleri dağladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Türkiye'nin 11 kentinde etkili olan 6 Şubat Depremi'nin yıldönümü nedeniyle açılan "Kadim Şehir Antakya" fotoğraf sergisi, deprem gerçeğinin acılarını bir kez daha hatırlattı.

Aslen Antakyalı olan, Ustalı İmam Hatip Lisesi Matematik Öğretmeni Savaş Şaiboğlu'nun kadrajından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Ayvalık Belediyesi'ne ait Kırlangıç AVM Salonu'nda açıldı.

Antakya'nın dört bir yanındaki cadde ve sokaklarının deprem öncesi ve sonrasına ait fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışında Antakya'da yaşanılan deprem ve ardında bıraktığı acıların yansıtıldığı video gösterimi izleyenleri adeta gözyaşlarına boğdu.

Depremde hayatlarını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşuyla açılan sergi ile gazetecilere açıklamalarda bulunan Savaş Şaiboğlu, depremden önce Antakya'da yaşadığını belirterek, "Antakya'da güzel, renkli ve dolu dolu bir hayatımız vardı. Depremden sonra maalesef tayin istemek zorunda kaldım ve şimdi hayatımı Ayvalık'ta sürdürüyorum. Ama Antakya'da kalan hatıralarım var. Antakya benim için çok özel ve anlamlı bir şehirdi. Hatta şehirden çok öteydi. Çocukluğumuz, gençliğimiz ve hatta bütün hatıraları9mız, karakterimiz orada yaşandı ve gelişti. Benim Antakya'ya bir vefa borcum var. Oranın sokaklarına, o şehrin ruhuna, o şehrin akışına bir borcum var. Fotoğrafçılığı hobi olarak yapıyordum. Depremden önce fotoğraflarını çektiğim cadde ve sokaklara giderek, deprem sonrasındaki Antakya'yı aynı açı ve kadrajlarla fotoğrafladım. Bugün burada Antakya'yı bu şekilde sergilemek beni çok üzüyor. Benim için gerçekten çok zor oldu. Ama belki şehrimi bu vesileyle onurlandırmak istedim. Bir farkındalık oluşturmak istedim. Bu fotoğrafların bir şekilde tarihe geçmesini istiyordum. Bu yüzden de Antakya'm için arşiv niteliğinde bu çalışma ortaya çıkmasını istedim. Umarım; bundan sonra olabilecek depremlerde ülkemiz ve insanlık bu kadar büyük yıkımları yaşamaz. Böylesi büyük acılar yaşamaz." dedi.

Sergiyi gezenler duyu dolu anlar yaşadı

Sergiyi ziyaret edenler arasında bulunan İzmir'in yakinen tanıdığı Gazeteci-Yazar Işık Teoman da, "Mezarı olmayan çocuklar, mezarı olmayan annelere, babalar ve evlatlar. Bunlara fotoğraf karelerinin ardından bakmak ve yaşanılanları düşünmek çok acı. Sergideki her bir fotoğrafta yaşanmış ve yaşandıktan sonra yıkımla karşılaşmış binalar, o binaların içindeki yaşamlar çok hüzünlü. Üzülmemek elde değil." ifadelerini kullandı.

Hatay'lı olduğunu söyleyen Gülsüm Taşkıran ise deprem bölgesinde yaşanılanların sergideki fotoğraflardan da gerçek olduğunu vurgulayarak, deprem de yaşanılanların içinde olup, o acıları yaşayarak görebilmenin çok büyük duygusal travmaları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Sergiyi; Ayvalık Belediye Başkan Vekili Mesut Nail Akın'ın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de ziyaret etti.

Ayvalık Belediyesi ile Eğitim-İş Sendikası Ayvalık Temsilciliği'nin katkılarıyla düzenlenen serginin 10 Şubat'a kadar açık kalacağı öğrenildi.