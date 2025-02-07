Ayvalık'ta 'Kadim Şehir Antakya' Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayvalık'ta 'Kadim Şehir Antakya' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Geniş Video İzle

Ayvalık'ta açılan 'Kadim Şehir Antakya' fotoğraf sergisi, 6 Şubat Depremi'nin yıldönümünde deprem gerçeğini ve acılarını bir kez daha hatırlatarak ziyaretçileri duygulandırdı. Sergi, deprem öncesi ve sonrası Antakya'nın fotoğraflarını barındırıyor.

07.02.2025 15:16  Güncelleme: 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık'ta "Kadim Şehir Antakya" fotoğraf sergisi yürekleri dağladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Türkiye'nin 11 kentinde etkili olan 6 Şubat Depremi'nin yıldönümü nedeniyle açılan "Kadim Şehir Antakya" fotoğraf sergisi, deprem gerçeğinin acılarını bir kez daha hatırlattı.

Aslen Antakyalı olan, Ustalı İmam Hatip Lisesi Matematik Öğretmeni Savaş Şaiboğlu'nun kadrajından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Ayvalık Belediyesi'ne ait Kırlangıç AVM Salonu'nda açıldı.

Antakya'nın dört bir yanındaki cadde ve sokaklarının deprem öncesi ve sonrasına ait fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışında Antakya'da yaşanılan deprem ve ardında bıraktığı acıların yansıtıldığı video gösterimi izleyenleri adeta gözyaşlarına boğdu.

Depremde hayatlarını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşuyla açılan sergi ile gazetecilere açıklamalarda bulunan Savaş Şaiboğlu, depremden önce Antakya'da yaşadığını belirterek, "Antakya'da güzel, renkli ve dolu dolu bir hayatımız vardı. Depremden sonra maalesef tayin istemek zorunda kaldım ve şimdi hayatımı Ayvalık'ta sürdürüyorum. Ama Antakya'da kalan hatıralarım var. Antakya benim için çok özel ve anlamlı bir şehirdi. Hatta şehirden çok öteydi. Çocukluğumuz, gençliğimiz ve hatta bütün hatıraları9mız, karakterimiz orada yaşandı ve gelişti. Benim Antakya'ya bir vefa borcum var. Oranın sokaklarına, o şehrin ruhuna, o şehrin akışına bir borcum var. Fotoğrafçılığı hobi olarak yapıyordum. Depremden önce fotoğraflarını çektiğim cadde ve sokaklara giderek, deprem sonrasındaki Antakya'yı aynı açı ve kadrajlarla fotoğrafladım. Bugün burada Antakya'yı bu şekilde sergilemek beni çok üzüyor. Benim için gerçekten çok zor oldu. Ama belki şehrimi bu vesileyle onurlandırmak istedim. Bir farkındalık oluşturmak istedim. Bu fotoğrafların bir şekilde tarihe geçmesini istiyordum. Bu yüzden de Antakya'm için arşiv niteliğinde bu çalışma ortaya çıkmasını istedim. Umarım; bundan sonra olabilecek depremlerde ülkemiz ve insanlık bu kadar büyük yıkımları yaşamaz. Böylesi büyük acılar yaşamaz." dedi.

Sergiyi gezenler duyu dolu anlar yaşadı

Sergiyi ziyaret edenler arasında bulunan İzmir'in yakinen tanıdığı Gazeteci-Yazar Işık Teoman da, "Mezarı olmayan çocuklar, mezarı olmayan annelere, babalar ve evlatlar. Bunlara fotoğraf karelerinin ardından bakmak ve yaşanılanları düşünmek çok acı. Sergideki her bir fotoğrafta yaşanmış ve yaşandıktan sonra yıkımla karşılaşmış binalar, o binaların içindeki yaşamlar çok hüzünlü. Üzülmemek elde değil." ifadelerini kullandı.

Hatay'lı olduğunu söyleyen Gülsüm Taşkıran ise deprem bölgesinde yaşanılanların sergideki fotoğraflardan da gerçek olduğunu vurgulayarak, deprem de yaşanılanların içinde olup, o acıları yaşayarak görebilmenin çok büyük duygusal travmaları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Sergiyi; Ayvalık Belediye Başkan Vekili Mesut Nail Akın'ın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de ziyaret etti.

Ayvalık Belediyesi ile Eğitim-İş Sendikası Ayvalık Temsilciliği'nin katkılarıyla düzenlenen serginin 10 Şubat'a kadar açık kalacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

6 Şubat Depremi, Kültür Sanat, 3-sayfa, Antakya, Ayvalık, Deprem, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta 'Kadim Şehir Antakya' Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 02:32:32. #1.13#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta 'Kadim Şehir Antakya' Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.