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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi, "Mahalle Buluşmaları"na, 150 Evler ve Ali Çetinkaya mahallelerinde başladı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Şeffaf, katılımcı ve demokratik bir kent anlayışıyla yönetiyor, tüm Ayvalıklılar'ın bu süreçlere destek verip, katılımını önemsiyoruz" dedi.

Ayvalık'ta Mahalle Buluşmaları başladı. Buluşmaların ilk programı kapsamında, 150 Evler ve Ali Çetinkaya Mahallesi muhtarları ve hemşehrileriyle buluştuklarını belirten Başkan Mesut Ergin, "Mahallemizdeki ihtiyaçları ve önerileri birlikte konuştuk, Armutçuk'taki konularımızı baştan sona masaya yatırdık. Katılan herkesin ayaklarına sağlık. Amacımız Ayvalık 'ı geleceğe taşımak" diye konuştu.

Buluşmada Belediye Başkanı Mesut Ergin, yapılan hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi, mahalle sakinlerinin şikayet ve taleplerini dinledi, not aldı.

Belediye tarafından yürütülen hizmetleri anlatan Başkan Mesut Ergin, doğal gaz çalışmalarının ikinci etabının başladığını, yakında üçüncü etap çalışmanın başlayacağını duyurdu. Başkan Ergin, tekne sahiplerine de korunaklı yanaşma konusunda işlemlerin tamamlandığı, yapım çalışmalarıyla ilgili sürecin başladığı müjdesini verdi.

Yaşlı Bakım Evi konusunda kurulan derneğin hizmete alınacağını belirten Başkan Ergin, belediyenin diğer faaliyetlerini şöyle aktardı:

"Can dostlar için yapılan yeni barınak ile ilgili çalışmalara başladık. OnON Cafe'nin açılması için Eski Garajın orada yer tahsisi çalışmaları devam ediyor. Kırlangıç Yaşam Merkezi'ne Belediye İşletmesinin açılması için çalışmaları sürdürüyoruz. Atatürk Caddesi'nin tek yönlü ulaşıma geçmesi için BBB ile ortak çalışma yürütüyoruz. Bu konuda Ayvalık'taki STK'lar ile değerlendirme çalışmaları yapılacak. Su sorununun çözümü için Altınova'da Baski tarafından yeni kuyuların açılma çalışması devam ediyor ve su sorunun çözülecek. Ayrıca yol parke taş ve sıcak asfalt çalışmaları konusunda Fen İşleri Müdürlüğü'nce kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz"

Kentsel Dönüşüm Projeleri için 1/5000'lik planların çıkması yönünde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile sürekli görüşme içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Mesut Ergin, "Mahalle buluşmamız verimli geçti, diğer mahallelerde de toplantılar yapılacak, katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.