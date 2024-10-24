Ayvalık'ta Metruk Evde Yangın - Son Dakika
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Ayvalık'ta Metruk Evde Yangın

Ayvalık'taki iki metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

24.10.2024 09:46
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bitişik nizamdaki iki metruk evde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Ayvalık'ın Fethiye Mahallesi sınırları içerisindeki Fethiye Caddesi 9033 sokakta bulunan 12 ve 32 nolu boş binalarda yangın çıktı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

İçinde kimsenin yaşamadığı bitişik nizamdaki her iki binadaki yangın nedeniyle, sokak aydınlatma direklerine ait kabloların da tutuşması nedeniyle oluşan arklar aleevlerin büyümesine sebep oldu.

Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 4 arasöz ve kalabalık bir ekiple yapılan yaklaşık 45 dakikalık müdahale ile yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, İtfaiye, Ayvalık, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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