Ayvalık\'ta Muhtarlar Günü törenle kutlandı, Başkan Ergin ortak akıl vurgusu yaptı

(BALIKESİR) - Ayvalık'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "İnanıyoruz ki mahallelerimizin ihtiyaçlarını birlikte belirleyerek, ortak akıl ve karşılıklı anlayışla çalışarak Ayvalık'a en iyi şekilde hizmet edebiliriz" dedi.

Muhtarlar Günü dolayısıyla Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit, Başkan Ergin, ilçe protokolü ve mahalle muhtarları katıldı. Halk oyunları gösterileri ve konuşmaların ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam eden törende, muhtarların yerel yönetim ve demokrasi açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

ORTAK AKIL VURGUSU

Başkan Ergin, muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve vatandaşların taleplerinin yerel yönetime iletilmesinde önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Daha yaşanabilir bir kent hedefiyle çıktıkları yolda, muhtarlarla kurulan dayanışmayı ve iş birliğini çok önemsediklerini vurgulayan Ergin, "Çünkü inanıyoruz ki mahallelerimizin ihtiyaçlarını birlikte belirleyerek, ortak akıl ve karşılıklı anlayışla çalışarak Ayvalık'a en iyi şekilde hizmet edebiliriz. Kentimizin her bir köşesinde emeği olan kıymetli muhtarlarımıza, özverili hizmetleri ve iş birlikleri için yürekten teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini diliyorum" diye konuştu.