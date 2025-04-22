Ayvalık'ta 'Oktay Ekinci Karikatürlü Ev' Açılıyor

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi, Oktay Ekinci Karikatürlü Ev'i 24 Nisan Perşembe günü Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde hizmete açıyor. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Karikatürlü Ev yepyeni kalemlerin, tertemiz geleceğin, sanatın, sanatçıların ve karikatüre gönül vermiş, özellikle çocuklar olmak üzere herkesin buluşma noktası olacak" dedi.

Ayvalık'ta karikatüre ilgi duyan çocukların ve gençlerin, atölye ortamında yaratabilecekleri çalışmalar için destek alabilecekleri yeni bir buluşma mekanı olması planlanan Oktay Ekinci Karikatürlü Ev, Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde 24 Nisan Perşembe günü hizmete giriyor.

Yaz tatilinde çocukların yeteneklerini geliştirerek kaliteli zaman geçirmelerine fırsat yaratacak Oktay Ekinci Karikatürlü Ev, açılışa özel dokuz çizerin karikatür sergisine ev sahipliği yapacak. Ev ile birlikte açılacak Ayvalık Kitapçısı'nda ise ilçe ile ilgili kitaplar satılacak.

Başkan Ergin, Karikatürlü Ev'de çocukların mizah anlayışını keşfetmelerine, hayal güçlerini geliştirmelerine ve karikatür sanatının inceliklerini öğrenmelerine yardımcı olmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu etkinlik sayesinde çocuklarımıza kendilerini özgürce ifade edebilmelerine ve farklı bir akış açısı kazanmalarına yardımcı olurken, kendilerini geliştirme fırsatı vermeyi hedefliyoruz. Karikatürlü Ev, sorunlara karşı duyarsız kalmayan, sorunları gülümseterek düşündüren çizgilerle anlatan çizerlerin buluşma noktası olacak. Karikatürlü Ev yepyeni kalemlerin, tertemiz geleceğin, sanatın, sanatçıların ve karikatüre gönül vermiş, özellikle çocuklar olmak üzere herkesin buluşma noktası olacak" diye konuştu.

Yıl boyunca sergilere ev sahipliği yapacak merkezde çocuklara yönelik karikatür atölyesi etkinliklerinin gerçekleştirileceğini sözlerine ekleyen Ergin, şöyle devam etti:

" Türkiye'nin en başarılı ve en iyi karikatüristleri Ayvalık'tan çıkacak"

"Oktay Ekinci Karikatürlü Ev'in açılmasında bize desteğini esirgemeyen, Karikatürcüler Derneği'nin kurucusu ve Çizer Kamil Masaracı'ya çok teşekkür ediyorum. Hiçbir beklentileri olmadan bize karikatürlerini göndererek Karikatürlü Ev'in ilk sergisinin açılmasını sağladıkları ve bizim yanımızda oldukları için değerli çizerlere de çok teşekkür ediyorum. Yıl boyunca onlardan da atölye çalışmaları için destek alacağız. Ayvalık'tan onlarca çizer yetişecek. Oktay Ekinci Karikatürlü Evi'mizde usta çizerlerin yönetiminde çocuklara yönelik karikatür çalışmaları yapılacak. Bizler de çocukluğumuzda Gırgır dergileriyle, Fırt dergileriyle, Oğuz Aral ve Tekin Aral'ların çizgileriyle büyüdük. Onların yetiştirdiği ustaları da her daim ilgiyle izledik, hayranlık duyduk. O nedenle böylesine önemli bir kültür ve sanat noktasını açmaktan büyük bir gurur, heyecan ve onur duyuyorum. Türkiye'nin en başarılı ve en iyi karikatüristleri Ayvalık'tan çıkacak. Oktay Ekinci Karikatürlü Evi'miz Gençlerimize çocuklarımıza hayırlı olsun."