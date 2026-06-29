Ayvalık, Dünya Plaj Voleybolu Heyecanına Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Ayvalık, Dünya Plaj Voleybolu Heyecanına Ev Sahipliği Yaptı

Ayvalık, Dünya Plaj Voleybolu Heyecanına Ev Sahipliği Yaptı
29.06.2026 09:16  Güncelleme: 09:49
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle Ayvalık Sarımsaklı Plajı'nda düzenlenen 2026 Volleyball World Beach Pro Tour-Balıkesir Futures organizasyonu, 26-28 Haziran'da oynanan maçlarla tamamlandı. Turnuvada milli sporcular Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru yarı finale yükselirken, Ayvalık spor turizmi açısından önemli bir tanıtım fırsatı yakaladı.

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde Ayvalık Sarımsaklı Plajı'nda düzenlenen 2026 Volleyball World Beach Pro Tour-Balıkesir Futures organizasyonu, 26-28 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Ayvalık Sarımsaklı Plajı'nda gerçekleştirilen 2026 Volleyball World Beach Pro Tour-Balıkesir Futures, hem yüksek sportif mücadeleye hem de Ayvalık'ın uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma potansiyeline bir kez daha dikkati çekti.

Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların katıldığı uluslararası organizasyon, üç gün boyunca plaj voleybolunun en başarılı isimlerini Ayvalık'ta buluştururken, sporseverlerden de yoğun ilgi gördü.

Turnuvanın ikinci gününde ana tablo maçları tamamlanırken, erkeklerde mücadele eden milli sporcular Yusuf Özdemir ile Batuhan Kuru, Alman rakipleri Charlie Peters ve Colin Alexander Paszkievicz'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Başarılı performanslarını üçüncü gün oynanan çeyrek final karşılaşmalarında da sürdüren milli ikili, rakiplerini eleyerek yarı finale yükselmeyi başardı ve Türkiye'yi son dört takım arasına taşıdı.

Dün oynanan yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla organizasyon tamamlandı. Sarımsaklı Plajı, üç gün boyunca Dünya Plaj Voleybolu'nun önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yaparken, Ayvalık da spor turizmi açısından önemli bir tanıtım fırsatı yakaladı.

Turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcuların madalyaları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından takdim edildi.

Başkan Ergin, ilçenin altın kumlarında dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları ve Türk milli takımlarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu önemli organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporun, dostluğun ve fair-play ruhunun buluştuğu bu güzel organizasyonun bir parçası olan sporcularımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayvalık, Dünya Plaj Voleybolu Heyecanına Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

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