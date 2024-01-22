Ayvalık'ta poyraz etkili oldu, 14 metrelik bir yelkenli tekneyi kıyıya sürükledi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki gündür etkili olan kuvvetli poyraz fırtınası 14 metrelik bir yelkenliyi kıyıya sürükledi.

Ayvalık'ta hızı zaman zaman saatte yaklaşık 80 kilometreye ulaşan poyraz fırtınası, başta deniz ulaşımı olmak üzere hayatı olumsuz yönde etkiledi. Fırtınayla birlikte en düşük sıcaklığın 3 dereceye kadar düştüğü öğrenildi.

Meteorolojiye göre saatte 65 ila 70 kilometre ve zaman zamanda yaptığı hamlelerle 75 ila 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Ayvalık körfez içinde demirli bir yelkenli de kıyıya sürüklendi.

Bazı reklam panolarının uçtuğu fırtınada, Sefa-Çamlık Mahallesi sahilinde bulunan bir kamelya da devrildi.

Fırtına nedeniyle; Yunanistan'ın Midilli Adası ile Ayvalık arasında düzenlenen karşılıklı feribot seferleri iki günden bu yana yapılamadı.

Ayvalık'ta Midilli-Ayvalık arasında feribot seferleri düzenleyen bir firmanın sahibi Ali Jale yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nin iki yakasını birleştiren feribot seferlerinin kuvvetli fırtına nedeniyle yapılamadığını, feribot seferlerinin Çarşamba gününe kadar da yapılamayacağını söyledi.