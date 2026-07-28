Ayvalık'ta resim, şiir, müzik ve edebiyat farklı yönleriyle ele alındı - Son Dakika
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Ayvalık'ta resim, şiir, müzik ve edebiyat farklı yönleriyle ele alındı

Ayvalık\'ta resim, şiir, müzik ve edebiyat farklı yönleriyle ele alındı
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Ayvalık Belediyesi'nin düzenlediği 'Ayvalık'ta Yaşayan Sanat-I' söyleşisinde resim, şiir, müzik ve edebiyat ele alındı. Başkan Mesut Ergin, kültür sanat etkinliklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi'nin "Küresel ve Çağdaş Kültür Sanat Açılımı" kapsamında düzenlediği "Ayvalık'ta Yaşayan Sanat-I" söyleşisinde, resim, şiir, müzik ve edebiyat farklı yönleriyle ele alındı.

Küresel ve Çağdaş Kültür Sanat Açılımı kapsamında düzenlenen "Ayvalık'ta Yaşayan Sanat-I" söyleşisi, sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getirdi. Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, resim, şiir, müzik ve edebiyat farklı yönleriyle ele alındı.

Berrin Akın Akbüber'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, ressam Yüksel Erdoğan resim sanatına ilişkin deneyimlerini aktarırken, şair Gültekin Emre şiirin dönüştürücü gücünden bahsetti.

Besteci ve müzisyen Serdar Ateşer ise müziğin evrensel diline dikkati çekerken, yazarlar Mevlüt Asar ile Halil Genç de edebiyatın Ayvalık'taki izlerini ve kentin kültürel belleğine katkılarını paylaştı.

Söyleşi boyunca Ayvalık'ın geçmişten bugüne uzanan kültürel mirası, sanatın toplum üzerindeki etkisi ve kentin sanatsal üretim potansiyeli üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

BAŞKAN ERGİN'DEN KATILIMCILARA TEŞEKKÜR

Belediye Başkanı Mesut Ergin, kültür ve sanatı kentin gelişiminin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirterek, sanatçılar ile vatandaşları buluşturan etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti. Ergin, katkı sunan konuşmacılara, moderatör Berrin Akın Akbüber'e ve yoğun katılım gösteren sanatseverlere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayvalık'ta resim, şiir, müzik ve edebiyat farklı yönleriyle ele alındı - Son Dakika

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