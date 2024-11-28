Ayvalık'ta Temel İlk Yardım Kursları Tamamlandı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Temel İlk Yardım Kursları Tamamlandı

Ayvalık\'ta Temel İlk Yardım Kursları Tamamlandı

Ayvalık Kent Konseyi ve AYKUT iş birliğinde düzenlenen 38 saatlik temel ilk yardım kursunu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları takdim edildi. Belediye Başkanı Mesut Ergin, eğitimlerin önemine vurgu yaptı.

28.11.2024 10:12  Güncelleme: 10:14
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(BALIKESİR) - Ayvalık Kent Konseyi ile Ayvalık Afet Arama Kurtarma Ekibi (AYKUT) iş birliğinde gerçekleştirilen 38 saatlik temel ilk yardım kursunu başarıyla tamamlayanlara düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kursların geniş katılımla devam edeceğini söyledi.

Ayvalık Kent Konseyi ve AYKUT iş birliğinde 38 saatlik temel ilk yardım kursu verildi. Kursu başarıyla tamamlayanlara ise İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi. Tören katılan Başkan Ergin, yaşam sürecinde insan hayatının her zaman istenilen şekilde gitmediğini, dünyadaki olumsuzluklarla her daim mücadele edilmek zorunda kalındığını belirtti.

Deprem, sel, doğal afet gibi tüm olumsuzlukların karşısında önlem alınması gerektiğinin altını çizen Başkan Mesut Ergin, "Tabii gönül ister ki olumsuzluk yaşamayalım önlememizi alalım. Ancak yaşandıktan sonra afetleri nasıl en az hasarla, en az insan kaybıyla atlatırız, onun önlemini bugünden almalıyız. Burada eğitim ne kadar iyi olursa yaşanan afetler ve olumsuzluklar daha az can kaybıyla, daha az külfetle atlatılır. Bu kurslarının sayısının artmasını istiyoruz, ne kadar çok eğitimli insan olursa afet gibi durumlarda o kadar kolaylıkla sıkıntıların içinden çıkmasını başarırız" dedi.

Amaçlarının vatandaşlara temel ilk yardım ve temel arama kurtarma eğitimleri vererek onların kendilerine ve çevrelerine faydalı bireyler haline gelmelerinde destek olmayı hedeflediklerini vurgulayan Ergin, "Bu kurslarda; temel ilk yardım, afet bilgisi, afet kurtarma dersleri, afet psikolojisi, arama kurtarma, yangın söndürme, bilgileri gibi derslerin hepsi uygulamalı olarak verildi. Eğitim sürecinde emek veren Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi'ne, Ayvalık İtfaiyesi personeli ve gönüllü eğiticilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Temel İlk Yardım Kursları Tamamlandı - Son Dakika

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