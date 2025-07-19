Ayvalık\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 2 otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Henüz plakası öğrenilemeyen, T.K. (18) idaresindeki motosiklet, E-87 kara yolunun Murateli Mahallesi yakınlarında A.A. (25) yönetimindeki 16 AY 998 plakalı otomobille çarpıştı.

Bu sırada henüz sürücüsü ve plakası belli olmayan başka bir otomobil de 16 AY 998 plakalı araca arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü T.K, otomobil sürücüsü A.A. ile otomobildeki yolcu 5 yaşındaki kız çocuğu B.A, tedbir amaçlı ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralılar, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, otomobiller ile motosikletin çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.