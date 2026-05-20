Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, Ayküsad'ın Resim Sergisi Açılışına Katıldı

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Kültür ve Sanat Derneği (AYKÜSAD) tarafından düzenlenen yıl sonu resim sergisinin açılışına katıldı.

Ayvalık Kültür ve Sanat Derneği (AYKÜSAD) tarafından düzenlenen yıl sonu resim sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Yoğun ilgi gören sergide kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına katılan Belediye Başkanı Mesut Ergin, öğretmenleri, öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Sanatın birleştirici gücünün Ayvalık'ta her geçen gün daha da büyüdüğünü belirten Başkan Ergin, çocukların ve kursiyerlerin hazırladığı eserlerin büyük beğeni topladığını söyledi. Sergide birbirinden değerli çalışmaların yer aldığını ifade eden Ergin, "Sanatın birleştirici gücünü çocuklarımızın ve kursiyerlerimizin eserleriyle bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayvalık'ta sanatın, kültürün ve üretimin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.