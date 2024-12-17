Ayvalık'ta Yılbaşı Pazarı Kadın Üreticilere Destek Oluyor

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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi tarafından kurulan ve Mahalle Evleri çatısı altında kadınların ürettiği el emeği ürünlerin satıldığı Yılbaşı Pazarı yoğun ilgi görüyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla kurulan ve sorumluluğunu Belediye Başkanı Mesut Ergin'in eşi Canan Ergin'in üstlendiği Mahalle Evleri, sunduğu eğitimlerle, kadınlara aile bütçelerine katkı sağlama, sosyalleşme ve yeni ürünler üretme fırsatı tanıyor.

Sevdiklerine yılbaşı öncesi el emeği ürünler hediye etmek ve Mahalle Evleri'ndeki kadın üreticilere destek olmak isteyenler, 31 Aralık akşamına kadar her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Yılbaşı Pazarı'nı ziyaret edebiliyor.

Seramik, vitray, cam boyama, geri dönüşüm, takı tasarım, örgü, dikiş, kece işleme, deri işleme, kırkyama, sepet örücülüğü, panç ve makrome gibi 13 aktif kursun yanı sıra belirli zamanlarda soğuk sabun ile mum yapımı atölyelerinin de düzenlendiği Mahalle Evleri, yirmi kişilik sınıflar halinde ve tamamen ücretsiz eğitim veriyor.