Ayvalıkgücü Belediyespor Tesislerini Yeniledi

(BALIKESİR)- Ayvalık'ın köklü kulüplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, Hüsnü Uğural Stadı içerisinde yer alan tesislerde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar kapsamında sporcular ve teknik heyetin kullanımındaki soyunma odaları ile hakem odaları baştan sona yenilendi. Fiziksel konfor ve işlevsellik esas alınarak yapılan düzenlemelerle tesisler modern bir görünüme kavuştu. Çalışmalarda koltuklar, duş alanları, seminer ve toplantı odaları ile dinlenme bölümleri elden geçirildi. Ev sahibi ve misafir takım soyunma odaları da daha konforlu ve kullanışlı hale getirildi. Yenileme çalışmalarıyla sporcuların maç öncesi hazırlıklarını daha uygun koşullarda yapabilmesi hedeflenirken, kulüp yönetimi, yapılan yatırımların takımın performansına olumlu katkı sağlamasını bekliyor.