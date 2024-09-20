Azdavay'da Kayıp Kadın Davasında Oğul Tutuklandı - Son Dakika
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Azdavay'da Kayıp Kadın Davasında Oğul Tutuklandı

Azdavay\'da Kayıp Kadın Davasında Oğul Tutuklandı

18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu'nun oğlu Aydın Musaoğlu 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

20.09.2024 10:18
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir kadının 18 yıl önce kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı.

İlçede yaşayan Hatice Musaoğlu'nun 2006 yılında kaybolmasıyla ilgili kızlarının bir televizyon programına katılarak kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söylemeleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aydın Musaoğlu'nun emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Aydın Musaoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aydın Musaoğlu'nun eşi Nevin Musaoğlu'nun polisteki işlemleri ise devam ediyor.

İlçenin Gümürtler köyünde yaşayan Hatice Musaoğlu 2006 yılında kaybolmuş, Musaoğlu'nun kızlarının bir televizyon programına katılarak annelerinin kaybolmasıyla ilgili kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söylemeleri üzerine Azdavay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında kayıp kadının o dönem birlikte yaşadığı oğlunun evinin bahçesinde kepçeyle kazı, garajının tavanı ve tabanında da beton kırılarak arama yapılmıştı. Olayla ilgili Aydın Musaoğlu ve eşi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azdavay'da Kayıp Kadın Davasında Oğul Tutuklandı - Son Dakika

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