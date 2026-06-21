Azem için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Azem için yardım kampanyası başlatıldı

21.06.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de SMA Tip-1 teşhisi konan 6 aylık Azem'in tedavisi için valilik onaylı kampanya başlatıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde Kübra-Yılmaz Yıldırım çiftinin 6 aylık bebekleri Azem'e, henüz 10 günlükken topuk kanı taramasıyla Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu. Azem'in tedavisi için valilik onaylı kampanya başlatılırken; Atahan Yıldırım, kardeşine duyduğu sevgiyi anlatarak, "Kardeşim büyüyünce onunla oynayacağım. Ona oyun oynamayı öğreteceğim" dedi.

Konak ilçesinde yaşayan Kübra-Yılmaz Yıldırım çiftinin ikinci çocukları Azem, 5 Ocak 2026'da dünyaya geldi. Azem'e doğumundan 10 gün sonra topuk kanı taraması sonucu SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Aile, yurt dışında uygulanan gen tedavisine ulaşabilmek için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Tedavi için gereken 1 milyon 815 bin doların toplanması için başlatılan kampanya, 1 ayda yüzde 2'ye ulaştı. Hamilelik sürecinin sorunsuz geçtiğini belirten anne Yıldırım, "Kontrollerimin hepsini düzenli yaptırdım. Doğduktan sonra topuk kanında belli oldu. Büyük bir şok yaşadık. Psikolojik olarak çöktük. Yaklaşık 10 gün boyunca kendimizi eve kapattık. Hastalığı ve süreci araştırarak öğrenmeye çalıştık. İçimizi rahatlatmak adına özel bir hastanede yeniden test yaptırdık" diye konuştu.

'GENETİK TEST YAPTIRMAYI DÜŞÜNMEDİK'

İlk çocuklarının sağlıklı olması nedeniyle genetik taşıyıcılık testi yaptırmayı düşünmediklerini ifade eden Yıldırım, "Biz 2020 yılında evlendik. Bu hastalığı daha önce ikinci derece akrabalarımızda duymuştum ancak ilk oğlumuz sağlıklı olunca genetik test yaptırmayı düşünmedik. Evlendiğimiz dönemde bu tarz testler çok fazla yoktu. Taşıyıcı olup olmadığımızı bilmiyorduk ancak insan başına gelince daha iyi anlıyor. Çok pişmanız" dedi.

'KAS KAYBI YAŞAMADAN TEDAVİYE ULAŞMASINI İSTİYORUZ'

Azem'in yaklaşık 2 aydır haftada 3-4 gün fizik tedavi gördüğünü belirten anne Yıldırım, "Fizik tedavi bu çocuklar için ilk adım gibi. Herhangi bir kas kaybı yaşamadan evladımızın iyileşmesini istiyoruz. Vücudunda bulunan gen eksikliğinin tamamlanabilmesi için Dubai'deki Zolgensma adlı ilacı alması gerekiyor. Kas kaybı yaşanırsa ilacın etkisi azalabiliyor. Şu an yalnızca anne sütü alıyor ve durumu iyi. İki evladıma da yetişmeye çalışıyorum. Büyüklerimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.

'KAMPANYAMIZ HENÜZ YÜZDE 2 SEVİYESİNDE'

Baba Yılmaz Yıldırım ise oğlunun tedavisi için yardım kampanyası yürüttüklerini belirterek, "Valilik onay sürecimiz tamamlandı. Kampanyamız başlayalı 1 ay oldu ve henüz yüzde 2 seviyesindeyiz. Her gün sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yapıyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. İlk oğlumuzda böyle bir durum yaşamadığımız için taşıyıcı olduğumuzu bilmiyorduk. Doktorlar, ilk çocuğumuzun sağlıklı olmasının bir şans olduğunu söyledi. Azem'in iyileşmesi için elimizden geleni yapacağız. Kampanya süreci nedeniyle kurum kurum dolaşıyoruz. İşe düzenli devam edemiyorum. Tek amacımız, Azem'in herhangi bir kayıp yaşamadan tedavisine ulaşması" dedi.

'KARDEŞİMİ ÇOK SEVİYORUM

Azem'in ağabeyi Atahan Yıldırım da kardeşine duyduğu sevgiyi anlatarak, "Kardeşim büyüyünce onunla oynayacağım. Ona oyun oynamayı öğreteceğim. Oyuncakçıya gidip, onun için oyun kumandası aldık. Kardeşimi çok seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sağlık, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azem için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor
Trump, Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail muhalefetiyle temas arayışında Trump, Netanyahu'nun üstünü çizdi! İsrail muhalefetiyle temas arayışında
Dünya Kupası’nda şoke eden sakatlık Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek Dünya Kupası'nda şoke eden sakatlık! Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek
Tuncay Şanlı’dan A Milli Takım’a sahip çıkma çağrısı Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a sahip çıkma çağrısı
Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı
Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco’da yer yerinden oynadı Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco'da yer yerinden oynadı
Vincenzo Montella galibiyetin şifresini açıkladı Vincenzo Montella galibiyetin şifresini açıkladı

12:02
Dünyanın gözü İsviçre’de ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
11:43
Site havuzunda tesettür krizi Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı
Site havuzunda tesettür krizi! Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı
11:16
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
11:07
Simitçinin uyarıları yetmedi Saniyelerle sınava giremedi
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi
10:39
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
10:37
94 gündür aranan Aysel Yıldırım’dan kahreden haber “Gel gömü var“ diye çağırmış
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! "Gel gömü var" diye çağırmış
09:58
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
08:47
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 13:01:03. #7.13#
SON DAKİKA: Azem için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.