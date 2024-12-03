Azerbaycan Atabeyleri Belgeseli Gala Yaptı

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Bakü'de, 12-13. yüzyılda Azerbaycan'da hüküm sürmüş Atabeyler devletinin kurucusu Şemseddin Eldeniz ile dönemin komutanlarından Kara Sungur'un hayatını konu alan Azerbaycan Atabeyleri belgeselinin galası yapıldı.

Şahdah Film ile Türk yapım şirketi İkinciyeni Film tarafından sinema filmi tarzında çekilen belgeselin galası, Bakü'nün çağdaş mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Galaya, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov, filmin oyuncu kadrosu ile kültür, sanat ve siyaset camiasından çok sayıda isim katıldı.

Filmin oyuncu kadrosunun büyük ilgi gördüğü galada, davetliler oyuncularla fotoğraf çektirdi.

Filmin yapımcısı Önder Furkan Besli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, filmin Azerbaycan'daki bu janrda ilk iş olduğunu, bunun devamını da getirmek istediklerini söyledi.

Besli, "Güzel şeyler yapacağımızı düşünüyoruz. Azerbaycan sanat camiasının isteği de bizi heyecanlandırıyor. Azerbaycan kardeş ülkemiz. Türk tarihinde okuduğumuz şeylerin burayla ne kadar alakalı olduğunu da gördük. Kültürlerin benzer olduğunu çok iyi biliyorduk. Tarihimizin de benzer olduğunu gördük. Bu, bize bir taraftan da misyon yüklüyor. Bu misyonu hakkıyla yerine getirmek istiyoruz." dedi.

Filmin yönetmeni Mecit Güven de sinema tadında belgesel film olan Azerbaycan Atabeyleri filminin daha sonra yapılacak işler için inançlarını artırdığını dile getirdi.

Güven, Türkiye-Azerbaycan ortaklığında daha iyi işler yapmayı ümit ettiklerini belirterek, "Ben, bir yönetmen olarak 70'in üzerinde tarih konulu iş yaptım fakat buraya geldiğimde çok önemli bir şeyi dikkatten kaçırdığımızı gördüm. Atabeyler devletiyle alakalı henüz hiçbir iş yapılmamıştı. Bu işten sonra şimdiye kadar gölgede kalmış fakat çok önemli, özellikle Selçuklu döneminde bu coğrafyaya bu kadar etki etmiş birçok karakterin gün yüzüne çıkarak Türk dünyasında çok büyük bir karşılık yaratacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Filmde Şemseddin Eldeniz rolünü canlandıran Zabit Samedov, Azerbaycan tarihinde çok önemli bir şahsı canlandırmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Samedov, daha önce Kuruluş Osman dizisinde oynadığını, dolayısıyla tarihi filmler konusunda tecrübeli olduğunu belirterek, Şemseddin Eldeniz'i en iyi şekilde canlandırmak için elinden geleni yaptığını kaydetti.

Çekim ekibinde Türk ve Azerbaycanlılar yer aldı

Büyük Selçuklu İmparatorluğu döneminde bugünkü Azerbaycan topraklarında yaşanan olayları anlatan filmin yaklaşık 100 kişilik çekim ekibinde Türk ve Azerbaycanlı çalışanlar yer alırken, rollerin tamamını Azerbaycanlı aktörler oynadı.

Çekimlerinde Azerbaycan'ın tarihi mekanları kullanılan film, yakın zamanda Azerbaycan sinema salonlarında gösterime girecek.