Azerbaycan Atabeyleri Belgeseli İzleyiciyle Buluştu - Son Dakika
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Azerbaycan Atabeyleri Belgeseli İzleyiciyle Buluştu

Türkiye-Azerbaycan ortak yapımı belgesel, Bakü'de büyük ilgi gördü ve tarihe ışık tuttu.

03.12.2024 21:40
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- Türkiye- Azerbaycan ortak yapımı "Azerbaycan Atabeyleri" tarihi belgesel filmi büyük ilgi topladı

BAKÜ - Türk ve Azerbaycan prodüksiyon şirketlerinin ortak yapımı olan "Azerbaycan Atabeyleri" tarihi belgesel filmi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de izleyicilerle buluştu. Belgesel filmi izleyicilerden büyük ilgi topladı

Türk ve Azerbaycan prodüksiyon şirketlerinin ortak yapımı olan Azerbaycan Atabeyleri tarihi belgesel filmi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlenen gala gecesiyle izleyicilerle buluştu. Gala gecesine, filmim başrol oyuncuları, bakan yardımcıları, Azerbaycan ve Türk kurumlarının temsilcileri ve Azerbaycan'ın sanat camiasının önde gelen isimleri katıldı.

"Azerbaycan'da bu bir ilkti"

Tarihin Efsaneleri ve Savaşın Efsaneleri gibi birçok dönem filmine imza atan Azerbaycan Atabeyleri filminin yönetmeni Mecit Güven, 5-6 aylık çekimlerin ardından gala gecesine geldiklerini belirterek, "Çok kıymetli misafirlerimiz var. Cumhurbaşkanı yardımcılarından, bakanlara, milletvekillerimizden sanatçılara kadar çok yoğun bir ilgi var. Çok fazla çalıştık. Azerbaycan'da bu bir ilkti. Yıllar sonra yapılan ilk tarihi dönem işiydi. Azerbaycan tarihini anlatan böyle bir işte yer almak, yönetmeni olmak benim için de çok kıymetli. İnşallah bu bir başlangıç. Bundan sonra da çok güzel işler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Filmde Şemseddin Eldeniz rolünü oynayan Zabit Samedov, filmde elinden geleni yaptığını vurgulayarak, "Kısa bir zamanda gelişmeler yaşandı. Hazırlık süresi benim için kısa oldu ama elimden geleni yaptım. Bildiğiniz gibi ben sporcuyum. Uzun süre profesyonel Kick Boks sporcusu oldum. 2-3 sene önce de Kuruluş Osman'da yer almıştım. Orada Gence Bey rolünü oynamıştım. Bu da benim ikinci projem oldum ve başrollerden birini oynadım. Umarım herkes beğenir" dedi.

"Çok güzel bir iş olduğunu düşünüyorum"

Azerbaycan'ın isteği üzerine tarihi belgesel filmini çektiklerini belirten Film Yapımcısı Önder Furkan Besli, "Bunu denemek istedik aslında bunun devamı olacak, devamı daha büyük şekilde olacak ve bu deneme sonucunda da bunu bir aylık çekimler neticesinde 23 kişilik bir ekiple geldik. Yönetmenimiz, görüntü yönetmenimiz, senaryoyla ilgili bir çalışma sürecimiz oldu ve ondan sonra yaklaşık 3 haftalık bir çekimden sonra da Atabeyler projesi ortaya çıktı. 4 aydır kurgu post prodüksiyon sürecindeydi. Birazdan izleyeceğiz, ben çok güzel bir iş olduğunu düşünüyorum. O anlamda Azerbaycan'da da bu alandaki ilk iş" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Atabeyleri filmi

Orta Çağ'da yaşamış Türk dünyasının iki büyük şahsiyeti, Kara Sungur ile Azerbaycan Atabeyler Devleti'nin kurucusu Şemseddin Eldeniz'in hayatını konu alan yapım, izleyicilere 12 ve 13'üncü yüzyılın Türk-İslam dünyasında geçen tarihi olayları aktarıyor. Büyük Selçuklu İmparatorluğu dönemine ışık tutan film, Azerbaycan'ın zengin tarihi mirasını başarılı bir şekilde ön plana çıkaran sahneleri ile izleyicilerin beğenisini topladı. Zabit Samedov, İlqar Mehdi, Günay Ahmed, Behruz Vagifoğlu, Türkay Ceferli ve Jale Hasanlı'nın başrolünü üstlendiği belgesel filmin çekimleri Azerbaycan'ın Gence, Göygöl ve Tovuz illerinde yapıldı. Çekimlerde 50'e yakın eğitimli at kullanılırken, filmin prodüksiyonunu "Ernet Grup", "Şahdağfilm" ve "İkinci Yeni Film" üstlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan Atabeyleri Belgeseli İzleyiciyle Buluştu - Son Dakika

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